Problemy ze ściekami w Warszawie. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji opublikowało komunikat, w którym informuje o usterce jednej z pomp tłoczących nieczystości. Ścieki znowu trafiają do Wisły. „Za zaistniałą sytuację przepraszamy Mieszkańców i prosimy o wyrozumiałość” – informuje MPWiK.

„Obecnie ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do Oczyszczalni Ścieków „Czajka” są transportowane 1 nitką tymczasowego rurociągu na moście pontonowym. Druga pozostaje wyłączona z powodu usterki jednej z pomp” – czytamy w komunikacie MPWiK.

Służby szacują, że naprawa pompy potrwa co najmniej do godzin porannych we wtorek. Do tego czasu część warszawskich ścieków trafia do Wisły. „Za zaistniałą sytuację przepraszamy Mieszkańców i prosimy o wyrozumiałość” – informuje MPWiK.

W dalszej części komunikatu podkreślono, że ścieki, które skierowano do Wisły są ozonowane.

MPWiK zwraca również uwagę, że tymczasowy rurociąg znajdujący się na moście pontonowym jest wyjątkowo wrażliwy na śmieci, które trafiają do kanalizacji. „Dlatego przypominamy, że sedes to nie kosz na śmieci” – informują autorzy.

Doniesienia o zrzucie nieczystości potwierdził Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysław Daca. To kolejny problem od awarii w oczyszczalni Czajka, do której doszło pod koniec ubiegłego miesiąca.

Niestety ścieki znowu się leją. MPWiK ma prawdopodobnie problemy techniczne z pompami. — Przemysław Daca (@DacaPrzemyslaw) September 28, 2020

Źródło: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie