73 kg marihuany wartej ponad 3,6 mln zł przemyconej samolotem z Hiszpanii do Polski, przejęło CBŚP przy wsparciu policjantów z Gorzowa Wlkp. Policjanci zatrzymali 2 mężczyzn, jak się okazało 2 pilotów, którzy awionetką przemycali narkotyki.

Policjanci z CBŚP ustalili, że z Hiszpanii do Polski sprawcy awionetką przemycali narkotyki. Mundurowi na lotnisku pod Zieloną Górą skontrolowali samolot tuż po wylądowaniu. Po dokładnym sprawdzeniu maszyny, okazało się, że w torbach umieszczonych w jej tylnej części, znajdują się próżniowo zapakowane pakunki z marihuaną o wadze 73 kg. Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 63 i 51 lat. Zdążyli już rozpocząć przeładunek towaru z awionetki do podstawionego na lotnisko samochodu.

Z takiej ilości narkotyków można by uzyskać nawet 73 tysiące porcji dilerskich. Na „czarnym rynku” byłyby warte ponad 3,6 mln zł. Śledczy zabezpieczyli do sprawy samolot, którego szacunkowa wartość to ponad 900 tysięcy złotych.

Z ustaleń śledczych wynika, że podejrzani zakupili wartą blisko 200 tysięcy euro nową awionetkę. Jak się okazało obaj byli pilotami, więc wiedzieli w jaki sposób niezauważalnie dla osób postronnych, lądować z nielegalnym towarem na lokalnych lotniskach w Polsce i innych krajach Europy.

Awionetką przemycali narkotyki z Hiszpanii

Według śledczych metoda działania podejrzanych polegała na tym, że startowali z lotniska dla małych samolotów w Polsce. Następnie lecieli przez Niemcy i Francję do Hiszpanii. W zależności od warunków pogodowych lądowali także na małych lotniskach znajdujących się na terenie tych krajów. W razie potrzeby tam nocowali. Po dotarciu na miejsce oraz załadowaniu towaru, w ten sam sposób wracali do Polski. Jednorazowo byli w stanie przetransportować kilkadziesiąt kilogramów ładunku. Cała operacja zajmowała kilka dni.

Mężczyznom, którzy awionetką przemycali narkotyki prokurator przedstawił zarzuty. Zarzucił im udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wewnątrzwspólnotowy przemyt znacznych ilości narkotyków, z czego uczynili sobie stałe źródło dochodów. Tego typu przestępstwo zagrożone jest karą nawet do 15 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu podejrzani zostali tymczasowo aresztowani.

Źr. Policja