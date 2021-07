Do dramatycznego zdarzenia doszło w Częstochowie. Na miejscu wybuchł samochód, w wyniku czego zginęły dwie osoby. Jedna jest natomiast poszkodowana.

Mieszkańcy Częstochowy są wstrząśnięci. W mieście doszło bowiem do dramatycznej sytuacji. Na miejscu wybuchł samochód dostawczy, który przewoził butle z gazem technicznym. Zdarzenie miało miejsce chwilę przed godziną 16.

„Jak wynika z informacji częstochowskich strażaków, powodem wybuchu była najprawdopodobniej przewożona samochodem butla lub butle z acetylenem” – podaje serwis internetowy telewizji Polsat News.

Niestety wypadek niesie za sobą tragiczne skutki. Zgodnie z tym, co przekazuje Polsat News w wyniku wspomnianego, dramatycznego zdarzenia zginęły dwie osoby. Jedna z nich jest natomiast, używając nomenklatury dziennikarzy serwisu, „poszkodowana”. Nie wiadomo jednak, w jakim dokładnie jest stanie.

Dodatkowe informacje przekazuje również rozgłośnia radiowa RMF FM. Dziennikarze podaje, że z pobliskiego sklepu i domów ewakuowano ok. 70 osób. Przed godz. 18 mogli oni wrócić do swoich domów. „Do wraku auta nikt nie podchodzi, bo cały czas istnieje niebezpieczeństwo wybuchu. W pobliżu rozerwanego samochodu, w odległości kilkudziesięciu metrów, ustawiono specjalne bezobsługowe stanowiska, dzięki którym butle mogą być zraszane wodą. Jeśli w ich pobliże muszą podejść strażacy, korzystają ze specjalnych osłon. Ten etap akcji może potrwać do wieczora” – napisano w informacji prasowej.

Częstochowa: Wybuch butli z gazem na parkingu przed sklepem, dwie osoby nie żyją https://t.co/LYG292uWIz — Fakty RMF FM (@RMF24pl) July 26, 2021

Póki co, nie wiadomo kim były ofiary tragicznego zdarzenia. Media nie podają tych informacji, wstrzymują się z nimi również służby, które pracują przy zabezpieczeniu miejsca wypadku.