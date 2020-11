Kilka dni temu minister zdrowia potwierdził, że rząd przeprowadzi badania przesiewowe w trzech województwach. W dzisiejszej rozmowie na antenie radia RMF FM Adam Niedzielski poinformował, że władze rozważają dwa warianty przeprowadzenia masowych badań. Przekazał też, kiedy prawdopodobnie testy zostaną przeprowadzone i kto może na nie trafić.

Niedzielski informował wcześniej, że rząd przeprowadzi badania przesiewowe w województwach Śląskim, Małopolskim i Podkarpackim. Dzisiaj na antenie radia RMF FM poinformował, że do końca tygodnia rząd podejmie decyzję, co do sposobu przeprowadzania testów.

Minister poinformował, że rząd rozważa dwa modele testów. „W jednym z nich damy uprawienia do takich testów lekarzom rodzinnym. Każdy będzie mógł przyjść i zostać przebadany. Drugi model to wykorzystanie całej sieci punktów drive-thru i wtedy ewentualne skierowanie, które będziemy otrzymywali czy za pomocą SMS-a, czy jako zaproszenie. Pewnie będzie to obowiązkowe.” – zapowiedział Niedzielski.

Kiedy badania przesiewowe?

Prowadzący rozmowę Robert Mazurek dopytał o termin przeprowadzenia testów. „Myślę, że potrzebujemy pewnie kolejnego tygodnia, dwóch na zorganizowanie logistyki. Jeśli byłoby to w tym pierwszym modelu, to tak naprawdę od razu, a jeżeli w tym drugim – to tydzień, dwa na zorganizowanie logistyki.” – powiedział minister.

Niedzielski potwierdził również, że badania przesiewowe odbędą się przy użyciu testów antygenowych. Wynik takiego testu jest dostępny już 15 minut po jego przeprowadzeniu. „On się pokazuje na teście bezpośrednio po wykonaniu wymazu” – powiedział minister.

Spadek zakażeń

W poniedziałek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 15 002 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Najwięcej tym razem dotyczy województwa mazowieckiego. Resort poinformował również o śmierci 156 zakażonych osób. „Z powodu COVID-19 zmarło 38 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 118 osób” – czytamy.

Łącznie w naszym kraju wykryto 876 333 przypadki zakażenia koronawirusem. 13 774 osoby nie żyją a 438 868 uznano za wyzdrowiałe.

Źr. rmf24.pl