Podczas sobotniej konferencji prasowej minister zdrowia usłyszał pytanie, czy rząd rzeczywiście planuje testy przesiewowe w niektórych regionach. Adam Niedzielski potwierdził i nawet wskazał trzy województwa, w których najprawdopodobniej rząd przeprowadzi tego typu działanie.

Pytanie, które usłyszał Niedzielski nawiązywało do wcześniejszej wypowiedzi wiceministra Waldemara Kraski, który zapowiedział to na antenie Radia ZET. „W tej chwili są zbierane wyniki, są one prezentowane też na forum międzynarodowym. Jest dyskusja, czy to przynosi efekt, taki jak byśmy chcieli czy też nie. Być może także wykorzystamy te testy antygenowe do przeprowadzania populacyjnego badania w jednym lub kilku województwach” – mówił.

Niedzielski potwierdził te doniesienia i podał dodatkowe informacje o testach. „Jeśli chodzi o kwestię badań przesiewowych, to oczywiście będziemy je wykonywali testami antygenowymi” – zapowiedział minister zdrowia.

Niedzielski wskazał trzy województwa

Minister podał nawet województwa, w których rząd przeprowadzi masowe testowanie ludności. „Jesteśmy po takiej intensywnej dyskusji z premierem, które regiony wybrać” – przyznał Niedzielski. „Podjęliśmy decyzję, że będzie to Podkarpacie, Małopolska i Śląsk” – oświadczył szef resortu zdrowia.

„W najbliższym czasie opracujemy dokładnie, jak będzie wyglądał model logistyczny przeprowadzenia tych badań przesiewowych, ale chcemy dotrzeć i zrobić te badania w regionach, które są najbardziej dotknięte zachorowaniami na koronawirusa” – zapowiedział Niedzielski.

Nowe przypadki

W sobotę rano Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 24 213 nowych przypadkach zakażeń na terytorium Polski. Niestety koronawirus nie odpuszcza, bo przyczynił się do śmierci kilkuset kolejnych osób. Oznacza to, że w ciągu ostatniej doby zanotowano o około 2 tysiące więcej nowych przypadków, niż dobę wcześniej.

Niestety koronawirus przyczynił się do śmierci kolejnych osób. „Z powodu COVID-19 zmarło 115 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 459 osób.” – informuje resort zdrowia.

Od początku pandemii na terytorium Polski zanotowano dotąd 843 475 nowych przypadków zakażeń. Dotąd koronawirus przyczynił się do śmierci 13 288 osób w naszym kraju.

Źr. dorzeczy.pl; twitter; wmeritum.pl