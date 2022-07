Media społecznościowe obiegło dramatyczne nagranie zarejestrowane w egipskim Luksorze. Na materiale widzimy balon szybko opadający na ziemię. Na pokładzie przebywało 28 osób, w tym Polacy.

Groźne zdarzenie nastąpiło w Egipcie 18 lipca. Media społecznościowe obiegł filmik, na którym widać, jak balon wraz z gondolą, w której znajdowało się 28 turystów, opada na ziemię szybciej, niż powinien.

Gondola z dużą siłą uderza w ziemię, a po chwili ponownie się unosi. Na nagraniu widzimy, że interweniowały osoby znajdujące się na ziemi. Dzięki ich reakcji udało się ustabilizować balon i zatrzymać gondolę na ziemi.

Egipskie media informują, że na ziemi była gotowość do pomocy, bo już wcześniej dostrzeżono problemy, z jakimi borykał się balon. Zdarzenie opisał Abu Baker Ezzeldin – rzecznik firmy, która zajmuje obsługą latających nad Luksorem balonów. Poinformował, że na wysokości 60 metrów, w wyniku nieszczęśliwego zbiegu okoliczności, doszło do kolizji z innym balonem. Konstrukcja uległa uszkodzeniu, co doprowadziło do nieplanowanego opadania.

Wiadomo, że na pokładzie przebywali Polacy. To małżeństwo, które doznało obrażeń z powodu wypadku. Okazały się one na tyle poważne, że trafili do szpitala. Kobieta złamała nogę. U mężczyzny skończyło się szczęśliwie jedynie na siniakach i obtłuczeniach.

Urząd Lotnictwa Cywilnego jeszcze 18 lipca wszczął śledztwo w sprawie wypadku. Do wyjaśnienia incydentu władze wstrzymały wszystkie loty balonami.

Źr. interia; youtube