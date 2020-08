Banksy to jeden z najbardziej znanych, ale i najbardziej tajemniczych artystów naszych czasów. Teraz postanowił po raz kolejny zwrócić uwagę na problem migrantów. Kupił łódź patrolową, by na jej pokładzie mogły chronić się osoby narażone na niebezpieczeństwo na Morzu Śródziemnym.

Louise Michel to nazwa starej łodzi patrolowej francuskiej służby celnej, którą kupił Banksy – jeden z najbardziej znanych współczesnych artystów. Nazwa została nadana na cześć francuskiej działaczki i rewolucjonistki Komuny Paryskiej, która uznawana jest za pionierkę feminizmu we Francji. Sama łódź również ma w pełni kobiecą załogę, w skład której wchodzą aktywistki z różnych europejskich miast.

Łódź wyruszyła już na Morze Śródziemne, gdzie ratuje migrantów, którym grozi niebezpieczeństwo. W pierwszy rejs wypłynęła z portu Burriana niedaleko Walencji. „Na pokładzie Louise Michel wierzymy, że wszyscy jesteśmy ludźmi, a narodowość nie powinna mieć wpływu na to, jakie mamy prawa i jak się nawzajem traktujemy. Odpowiadamy na wezwania SOS wszystkich w potrzebie, nie tylko po to, by ocalić ich dusze, ale także po to, by ocalić nasze” – czytamy na stronie internetowej.

Na łodzi znajduje się charakterystyczne dzieło Banksy’ego – postać młodej dziewczyny, która jednak w tym przypadku trzyma koło ratunkowe w kształcie serca. Jak wynika z oficjalnych danych, we wtorek 25 sierpnia uratowano dzięki niej 89 osób.

Źr.: Wprost, YouTube/Evening Standard