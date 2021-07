Jacek Bartosiak nie pozostawił bez odpowiedzi słów Witolda Jurasza, który na łamach Onetu wypowiedział się bardzo krytycznie na jego temat. Padło wyzwanie do debaty, na które Jurasz już odpowiedział.

Portal DoRzeczy zwraca uwagę, że Jurasz zajmuje się nie tylko geopolityką. Bardzo chętnie ma krytykować wszelkie środowiska prawicowe, w tym rządzące Prawo i Sprawiedliwość. W ostatnim czasie miał coraz częściej krytycznie oceniać również innych badaczy zajmujących się geopolityką.

W opublikowanym w Onecie artykule Jurasz krytycznie odniósł się do polityki zagranicznej PiS. Ocenił, że partia rządząca w ostatnim czasie rzekomo dokonała… „zwrotu ku Moskwie”. „Jarosław Kaczyński idąc na zwarcie ze Stanami Zjednoczonymi nie tylko zdradza tzw. dziedzictwo Lecha Kaczyńskiego, ale zaczyna wprost szkodzić polskiej racji stanu” – twierdzi Jurasz.

Oberwało się również Bartosiakowi, dla którego Jurasz nie miał dobrego słowa. „Jacek Bartosiak to adwokat bez cienia doświadczenia w polityce międzynarodowej, ale zarazem guru fanów geopolityki” – pisze Jurasz. Stwierdził również, że rzekomo podważał sens istnienia NATO oraz „redukuje świat do mapy”.

Bartosiak wzywa do debaty

Bartosiak nie pozostawił tej krytyki bez odpowiedzi. „Twoje przemyślenia (…) nie są oparte na wiedzy na ten temat, ani tym bardziej na znajomości tego, co robimy w S&F”. „To byłoby jeszcze zrozumiałe, bo jak widać z Twojej publicystyki, nie lubisz czytać szerszych tekstów, książek i analiz; za to jest widać dużo kawiarnianych rozmów, sympatii, odczuć, „relacji miedzy”, opinii o” i geografii personalnej – tak szkodliwych dla Polski” – dodaje.

„Dużo gorsze jest natomiast to, że masz po prostu braki w formacji intelektualnej by wypowiadać się na takie tematy i to widać niestety w tekście” – dodaje Bartosiak. Następnie padło wyzwanie do debaty, jaka miałaby się odbyć we wrześniu. „Zacznij się przygotowywać, bo kilkaset tysięcy ludzi będzie mogło posłuchać Twoich argumentów” – podsumował.

Jurasz nie ma jednak zamiaru podejmować wyzwania i zmierzyć się w otwartej debacie na argumenty. „Ton twojego postu wyklucza nie tylko debatę, ale nawet spotkanie przy kawie. Ceniłem sobie naszą, w pewnym momencie nawet prywatną, znajomość, ale od pewnego czasu zauważam, że uwierzyłeś w to, że możesz wszystkich wkoło traktować jak idiotów” – napisał w mediach społecznościowych.

Źr. dorzeczy.pl; facebook