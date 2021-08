Zespół Bayer Full będzie gwiazdą tegorocznego pikniku Radia Maryja „Dziękczynienie w Rodzinie”. Wydarzenie zostanie zorganizowane w Toruniu, a Sławomir Świerzyński potwierdził w rozmowie z Onetem, że muzycy nie wezmą za to żadnych pieniędzy. Zamiast tego, podczas pikniku odmówione zostanie modlitwa za polskie dzieci.

Już 4 września w Toruniu odbędzie się piknik Radia Maryja „Dziękczynienie w Rodzinie”. Podczas wydarzenia swój koncert zagra Bayer Full, co odbiło się szerokim echem. Zaskoczenia tym faktem nie kryje lider grupy Sławomir Świerzyński. „Trochę jestem zdziwiony, ale zakładam, że osoby, które to tak nagłaśniają, nie znają repertuaru, który mamy zamiar zaprezentować w Toruniu” – powiedział. Wokalista przypomniał, że zespół w 1997 roku wydał płytę pt. „Ktoś jak Bóg”.

„Staramy się, żeby na naszych koncertach była piosenka religijna, zatem koncert w Toruniu na takim wydarzeniu będzie dla nas normalną rzeczą. Teraz nagle się pojawiło zdziwienie, że będziemy tam pewnie śpiewać „Majteczki w kropeczki”. Tego tam jednak nie zagramy. Aczkolwiek zapewniam, że będzie u nas jak zawsze – pół żartem, pół serio” – powiedział.

Bayer Full zaśpiewa w Toruniu za darmo

Lider Bayer Full opowiedział, jak wyglądały kulisy zaproszenia do Torunia. Potwierdził, że zespół zagra tam za darmo. „Pewnego dnia wysłaliśmy do Radia Maryja piosenkę „Maria – chcemy Cię kochać”. Napisałem również, że chętnie wzięlibyśmy udział w tym koncercie, ale pod jednym warunkiem: że zostanie odmówiona modlitwa za polskie dzieci – zarówno narodzone, jak i nienarodzone. To będzie nasza zapłata” – powiedział.

Świerzyński zdradził, jakich utworów mogą spodziewać się osoby zgromadzone na pikniku. „Dostaliśmy pewne warunki: mamy zaśpiewać piosenkę patriotyczną, piosenkę religijną i piosenkę biesiadną. Musimy to wszystko skleić. Co więcej, piosenka religijna nie będzie mogła być po piosence frywolnej, tylko bardziej stonowanej. Nie ukrywam, że będzie trudno, bo będziemy wypełniali dwie godziny czasu antenowego. Będziemy musieli „utrzymać temperaturę” zarówno wśród publiczności przed sceną, jak i publiczności telewizyjnej oraz radiowej. Chcemy zaśpiewać 30 piosenkę. Powinno to zająć około dwóch godzin. Myślę, że wszystko wyjdzie dobrze i damy sobie radę” – dodał lider Bayer Full.

