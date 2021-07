O ewentualnym transferze Roberta Lewandowskiego mówi się już od lat. Bayern Monachium sukcesywnie zaprzecza, by zamierzał pozbyć się najlepszego napastnika świata. Tymczasem hiszpański „AS” ujawnia, że Bawarczycy powoli szukają następcy Polaka i przygotowują się do tego, że może on odejść z drużyny.

Saga transferowa Roberta Lewandowskiego trwa od wielu lat. Niemal przy każdym okienku transferowym pojawiają się doniesienia, że może on odejść do innej drużyny. Najczęściej łączony jest z Realem Madryt, gdzie ostatecznie nie udało mu się trafić. Hiszpański „AS” podkreśla jednak, że Lewandowski wciąż marzy o noszeniu koszulki Realu, nawet pod sam koniec kariery.

Hiszpański dziennik podaje, że Bawarczycy, którzy sukcesywnie zaprzeczają możliwości transferu Lewandowskiego, podejmują konkretne ruchy, by pozyskać jego następcę. Miałby nim zostać Cody Gakpo, holenderski piłkarz grający obecnie w PSV Eindhoven. W ten sposób Bayern chce przygotować się na to, że tego lub następnego lata Polak może poprosić o możliwość odejścia z drużyny.

Czy Lewandowski ma jeszcze szansę trafić do Realu Madryt? „AS” podaje, że jest to możliwe, jeżeli po ewentualnym transferze w Madrycie zawiedzie Erling Haaland.

Żr.: WP SportoweFakty