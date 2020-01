Beata Mazurek postanowiła za pośrednictwem Twittera odpowiedzieć na wpis Donalda Tuska. Były szef Rady Europejskiej zwrócił się w nim bezpośrednio do wyborców Prawa i Sprawiedliwości.

Piątkowy wpis Donalda Tuska na Twitterze wywołał sporo zamieszania. Były szef Rady Europejskiej zwrócił się w nim do wyborców PiS. „Wyprowadzają Polskę z Unii, niszczą sądy, by bezkarnie kraść, szczują jednych Polaków przeciw drugim. Głosujesz na nich? Masz prawo. Ale nie masz prawa dłużej udawać, że tego nie widzisz. Bo widzisz” – napisał.

To kolejny element coraz większego zaangażowania Tuska w politykę krajową. Donald Tusk objął funkcję szefa Europejskiej Partii Ludowej po dwóch kadencjach szefa Rady Europejskiej. Nowe stanowisko umożliwia mu znacznie większe zaangażowanie w sprawy Polski, co wyraźnie widać.

Oczywiście politycy PiS nie pozostawiają tego bez odpowiedzi. Ostro na wpis Tuska zareagowała europosłanka Beata Mazurek. „Żałosne konwulsje lipnego moralisty i politycznego obłudnika. Kłamca, który jak się pomyli, to może powie prawdę. Tusk pisze o szczuciu, dzieleniu, złodziejstwie – powinien spojrzeć w lustro to zobaczy idealnego adresata. Na szczęście jego polityczne znaczenie to już tylko prymitywne wpisy” – napisała.

Żałosne konwulsje lipnego moralisty i politycznego obłudnika.Kłamca,który jak się pomyli,to może powie prawdę.Tusk pisze o szczuciu, dzieleniu,złodziejstwie-powinien spojrzeć w lustro,to zobaczy idealnego adresata. Na szczęście jego polit.znaczenie, to już tylko prymitywne wpisy https://t.co/2Ru5ZdRvSn — Beata Mazurek (@beatamk) January 18, 2020

Źr.: Twitter/Donald Tusk, Twitter/Beata Mazurek