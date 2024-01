Beata Tadla wraca do TVP i ma poprowadzić program „Pytanie na śniadanie”. Taką informację przekazał serwis pudelek.pl.

To kolejny wielki powrót do Telewizji Polskiej. Niedawno media zwiastowały comeback Katarzyny Dowbor, który faktycznie się ziścił, a teraz, wszystko na to wskazuje, na stare śmieci wróci Beata Tadla.

Tadla pracowała dla TVP przed zmianą władzy z rządu PO-PSL na Zjednoczoną Prawicę. Następnie realizowała się zawodowo w innych miejscach. Teraz ponownie ma zagościć w telewizji publicznej.

– Jak udało nam się nieoficjalnie dowiedzieć, Beata Tadla wkrótce zadebiutuje w roli prowadzącej „Pytanie na Śniadanie” – podaje serwis pudelek.pl na swojej stronie internetowej.

Beata Tadla wraca do TVP

Tadla wraca więc do TVP jednak w innej roli niż spekulowano. Mówiło się bowiem, że dziennikarka, podobnie jak Marek Czyż, wzmocni redakcję programu informacyjnego „19.30”. Tymczasem ostatecznie trafi do „śniadaniówki”.

Pudelek.pl informuje, że partnerem Tadli w programie „Pytanie na śniadanie” będzie Tomasz Tylicki. – Na razie nie wiadomo dokładnie, kiedy zadebiutują na ekranie. Aktualnie Tadla przebywa na urlopie w górach – podaje serwis plotkarski.

Wiele wskazuje więc na to, że czeka nas kolejny wielki powrót do TVP. Wcześniej do redakcji „Pytania na śniadanie” wróciła wspomniana Katarzyna Dowbor, która zdążyła już pojawić się na ekranie i przywitać z fanami.

Przeczytaj również: