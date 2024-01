Na oficjalnym profilu społecznościowym programu „Pytanie na śniadanie” zaprezentowano nowych prowadzących. To Katarzyna Dowbor oraz Filip Antonowicz. Nie wszystkie reakcje widzów były pozytywne.

Katarzyna Dowbor i Filip Antonowicz to nowi prowadzący programu „Pytanie na śniadanie”, który w ostatnim czasie przechodzi małą rewolucję. Zaszły tam duże zmiany, odeszli m.in. dotychczasowi prezenterzy, tacy jak np. Katarzyna Cichopek, Maciej Kurzajewski, Tomasz Kammel czy Ida Nowakowska.

Zmiany nie wszystkim się podobają. Widać to po komentarzach, które internauci publikowali na oficjalnym fanpage’u programu w serwisie Facebook pod postem zapowiadającym nową parę prowadzących.

– Ta para to porażka. Kompletnie nie pasują do śniadaniowej ekipy i do siebie zresztą też. FIlip. Nieenergiczny, nieobecny, znudzony poruszanymi w programie tematami, niewspółpracujący z Kasią i jak na osobę pracującą w radiu ma nieprzyjemny w odbiorze, zbyt krzykliwy, nachalny głos. Chce być taki mega nowoczesny i cool wobec młodzieży, a efekt jest zupełnie odwrotny:/ Widać, że Kasia nie czuje się swobodnie i dobrze w tej parze – napisał jeden z komentujących.

– Brak mocy niestety kiedyś aż się chciało wstawiać i od rana oglądać. Pan prowadzący, trochę ciszej, wszyscy Pana słyszą – dodał inny. – Smutno mi bez tego programu, ale nie oglądam. Poprzednia ekipa to byli fajni ludzie. Teraz nie, smuty oni nie są u siebie i czują to – pisze internautka.

Są też rzecz jasna pozytywne reakcje skupione przede wszystkim wokół powrotu Katarzyny Dowbor. Widzowie cieszą się, że prezenterka po wielu latach wróciła do telewizji publicznej.

Przeczytaj również: