Serwis glamrap.pl opublikował artykuł, który uderza w rapera Bonusa RPK. Ten niedawno wyszedł z więzienia i wrócił na muzyczną ścieżkę.

Portal hip-hopowy glamrap.pl zamieścił na swojej stronie internetowej artykuł zatytułowany: „Bonus RPK jako życiowy weteran oszukuje fanów”. W tekście pojawiają się zarzuty względem popularnego rapera, który niedawno po kilku latach opuścił zakład karny. Wcześniej, twierdząc, że został pomówiony, walczył przed sądami próbując udowodnić swoją niewinność.

– Po zatrzymaniu Bonusa byliśmy świadkami płaczu i rozpaczy. To naturalne, kiedy członek rodziny jest odseparowany od najbliższych i ma spędzić za więziennymi murami najbliższe lata. Tuż po zamknięciu rapera włączono jednak tryb żebraka. Trzeba przyznać, że dość szybko jego rodzina została bez kromki chleba – napisano na stronie internetowej glamrap.pl.

– Przypomnijmy, że chwilę wcześniej w jednym z oświadczeń czytaliśmy, że Bonus od lat jest przedsiębiorcą. – 10 lat prowadzę firmę, zatrudniam ludzi i płacę nie małe podatki – tłumaczył. Jeżeli płaci się duże podatki, to dochody też są odpowiednio wysokie. Ale jak to bywa z prywaciarzami: „Panie, ja jeszcze do tego dokładam”. Małżonki Kamińskiego i Wąsika też podobno ledwo wiązały koniec z końcem, bo na ich cel też od razu zorganizowano zbiórkę – czytamy dalej. Cały tekst TUTAJ.

Bonus RPK reaguje na tekst

Bonus RPK zabrał głos ws. artykułu, który pojawił się w sieci. Zamieścił mocny wpis na Facebooku i nie bawił się w dyplomację. Poniżej publikujemy jego fragmenty (pisownia oryginalna).

– Kiedy system dojechał mnie i moją rodzinę to kopali leżącego i śmiali się z moich problemów, a teraz kiedy odkuwam się i staje na nogi to próbują robić ze mnie oszusta… hehe… Właśnie tak zawistne świnie !!! Nagrałem kozacką płytę i uczciwie na niej zarobię nie okradając przy tym nikogo – czytamy.

– Jestem biznesmenem, a nie menelem spod sklepu monopolowego, więc ogarnę temat na najwyższym poziomie. Uczcie się jak to robić bez niczyjej krzywdy. Akurat tymi artykułami robicie mi promo. Co do zbiórki, dziękuję Fanom za pomoc kiedy jej potrzebowałem. Sam wiele razy pomagałem i jeszcze nie raz pomogę !!! Mój dobry czas dopiero nadchodzi i tu Wam przyznam rację. Nie bez powodu grzałem 5 lat w imię zasad – dodał raper.

