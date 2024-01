Policja z Katowic ujawniła szczegóły szokującego zajścia, do którego doszło na ul. Pańki. Cała sprawa jest wyjątkowo dramatyczna, a funkcjonariusze szukają sprawców.

Do zdarzenia doszło w sylwestrową noc. Wówczas, na ul. Pańki w Katowicach, trzech napastników skatowało 21-letniego mężczyznę. Bili go na środku ulicy i nie zważali na to, że młody mężczyzna krzyczy i błaga o litość.

Nie przestali kopać go nawet wtedy, gdy pękła mu żuchwa. Policja ujawniła szczegóły dotyczące sprawców. – Jeden ze sprawców miał ubraną czapkę katowickiej drużyny piłkarskiej, kolejny na głowie miał założona zielona kominiarkę, a kolejny z nich na imię Tomek – informują funkcjonariusze.

Napastników oraz całe zdarzenie zarejestrowały całą sytuację, dzięki której udało się pozyskać podstawowe informacje na temat agresorów. Ci cały czas pozostają jednak na wolności. Właśnie dlatego policja wydała komunikat, w którym prosi mieszkańców Katowic o pomoc.

Policja apeluje do świadków zdarzenia, którzy mogą posiadać jakiekolwiek informacje w tej sprawie, o to, by kontaktowali się z komisariatem pod nr telefonu 47 85 135 00, 47 85 135 17 lub pod adresem e-mail: kp1@katowice.ka.policja.gov.pl. Funkcjonariusze liczą, że w ten sposób uda się ustalić tożsamość napastników.

