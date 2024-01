Tomasz Kammel to jeden z najbardziej popularnych polskich prezenterów telewizyjnych. Przed laty dziennikarz nosił jednak nieco inne nazwisko, a dopiero ok. 20 lat temu zdecydował się na zmianę. W mediach społecznościowych wyjaśniał powody swojej decyzji.

Blisko dwie dekady temu Tomasz Kammel nosił nieco inne nazwisko. Na zmianę zdecydował się w 2004 r. będąc już znanym prezenterem. Duży rozgłos zyskał wówczas dzięki prowadzeniu „Randki w ciemno”, która cieszyła się w tamtych latach ogromnym powodzeniem.

Przed zmianą jego nazwisko pisano przez jedno „m”, jako „Kamel”. Dopiero w 2004 r. dodał do niego drugą literkę „m”. Jak wyjaśniał, wrócił w ten sposób do oryginalnego nazwiska rodowego. Prezenter opisał obszernie sprawę w mediach społczenościowych.

„Mama mojego taty, babcia Gienia, była córką Polki i Niemca, jej mąż, a mój dziadek Eduard jest Niemcem. Nazywali się Kammel. Gdy jednak po wojnie wracali w rodzinne strony babci (Dolny Śląsk, wcześniej Niederschlesien), urzędnik samowolnie skrócił ich nazwisko i w polskie dokumenty wpisał Kamel. Takie to były czasy. Kiedy po latach cała rodzina ze strony taty wróciła do Niemiec, automatycznie dokonano korekty na „Kammel”, bazując na aktach urodzenia” – informował.

„Kammel to stare, szwabskie (region Szwabia) nazwisko pochodzące od nazwy zawodu włókienniczego. Otóż kammele (Die Kammels) to byli ludzie, którzy przy pomocy specjalnych urządzeń (zgrzebła?) wyczesywali wełnę. Stąd Kammel, od niemieckiego słowa Kamm (grzebień).” – dodał. „Dlaczego to zrobiłem? By już nie udowadniać, że nie jestem wielbłądem” – skwitował żartobliwie.

