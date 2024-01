To już oficjalne. Katarzyna Dowbor wraca do Telewizji Polskiej. Dziennikarka ma zostać nową prowadzącą „Pytania na śniadanie”.

Kilka miesięcy temu media obiegła informacja, że po zmianach w telewizji Polsat Katarzyna Dowbor przestanie być prowadzącą programu „Nasz nowy dom”. Wówczas fani produkcji byli zszokowani i nie dowierzali w tę decyzję władz stacji.

Okazuje się jednak, że już niebawem Dowbor zanotuje transfer, który jeszcze kilka miesięcy temu był kompletnie nie do wyobrażenia. Prezenterka wraca bowiem do Telewizji Polskiej i – to już oficjalne – zostanie nową prowadzącą programu „Pytanie na śniadanie”.

Dowbor powraca więc do telewizji publicznej po 11 latach. Odeszła ze stacji w 2013 roku wcześniej pracując dla niej przez 30 lat. Teraz notuje długo wyczekiwany powrót, co powinno spotkać się z uznaniem fanów.

Póki co TVP nie informuje, z kim Katarzyna Dowbor będzie prowadzić program „Pytanie na śniadanie”. Z pewnością zastąpi jednak prowadzących, którzy niedawno odeszli z produkcji. Mowa m.in. o Katarzynie Cichopek, Macieju Kurzajewskim, Tomaszu Kammelu czy Idzie Nowakowskiej.

Wcześniej sugerowano, że prezenterce może towarzyszyć Bartek Jędrzejak, jednak te doniesienia zostały oficjalnie zdementowane przez osoby kierujące stacją telewizyjną.

Przeczytaj również: