Dyrektor TVP Sport Marek Szkolnikowski w rozmowie z Interią zabrał głos w sprawie incydentu z udziałem Macieja Szczęsnego. Były bramkarz reprezentacji Polski został złapany za jazdę pod wpływem alkoholu. „Jest mi potwornie wstyd” – mówił podczas składania wyjaśnień.

Do całego zdarzenia doszło we wtorek, w godzinach porannych. Maciej Szczęsny został złapany podczas jazdy pod wpływem alkoholu. Miał 0,6 promila w wydychanym powietrzu. Jak tłumaczył, dzień wcześniej wypił do kolacji dwa piwa. W nocy okazało się jednak, że jego żona otrzymała wezwanie do pracy, przez co musiał wsiąść za kółko. Był przekonany, że jest „czysty”.

Szczęsny stracił prawo jazdy, dzień później stawił się na komendzie, gdzie złożył wyjaśnienia. Przyznał, że jest mu „potwornie wstyd” za to, co się stało.

W rozmowie z Interią głos w całej sprawie zabrał Marek Szkolnikowski. Dyrektor TVP Sport, gdzie Maciej Szczęsny często gości w roli eksperta podczas meczów piłkarskiej kadry, przyznał, że potępia takie zachowania, ale na razie żadne konsekwencje nie są wyciągane. „Na razie nie podejmujemy decyzji o odsunięciu Macieja Szczęsnego z pracy dla TVP Sport. Znam okoliczności sprawy, krzywdy nikomu nie zrobił. Bardzo się wstydzi tego, co się stało. Potępiamy takie zachowania” – wyznał.

Żr.: Interia