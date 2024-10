Jest już dostępny projekt rozporządzenia, które zakłada m.in. określenie liczby rezerwistów, którzy zostaną powołani na ćwiczenia. Są już w tej sprawie pierwsze informacje.

Tego typu rozporządzenia wydawane są, co roku. Wskazują one, ile maksymalnie osób może zostać powołanych do Wojska Polskiego. Chodzi o żołnierzy zawodowych, żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, Wojsk Obrony Terytorialnej oraz aktywnej rezerwy.

W założeniach udostępnionego projektu zapisano m.in. powołanie do 16 tys. nowych osób, które mogą zostać skierowane do zawodowej służby wojskowej. Jest tam mowa również o 39,7 tys. osób do pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej (czyli – miesięczne szkolenia podstawowego i 11-miesięczne szkolenie specjalistycznego).

W planach są także powołania do WOT (do 44 tys.) oraz do aktywnej rezerwy (określona liczba dni w roku) do 30 tys. żołnierzy aktywnej rezerwy. Przewidywane są również powołania do rezerwy na ćwiczenia wojskowe. W 2025 roku ta liczba może wynieść maksymalnie do 200 tys. osób.

W ramach tej liczby ujęte są: szkolenia uzupełniające kwalifikacje dla żołnierzy rezerwy, osób przeniesionych do rezerwy oraz szkolenia w ramach realizacji programu Legia Akademicka skierowanego do studentów-ochotników. – Zapisane w projekcie rozporządzenia wielkości limitów osobowych stanowią górny, nieprzekraczalny limit i nie oznaczają bezwzględnej konieczności realizacji przedłożonych propozycji – napisano w projekcie.

