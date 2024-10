Oszuści chcieli wzbogacić się kosztem 85-latka ze Swarzędza. Starali się go przekonać, że członek jego rodziny trafił do aresztu i potrzebna jest kaucja. Gdy jeden z nich przyszedł po pieniądze, na miejscu już czekał na niego… były zawodnik sztuk walki. To mogło skończyć się tylko w jeden sposób.

Do próby oszustwa doszło we wtorek w Swarzędzu. Do 85-latka zadzwonił mężczyzna podający się za funkcjonariusza policji. Fałszywy policjant poinformował seniora, że jego bliska osoba spowodowała groźny wypadek drogowy. Dodał, że jest możliwość, aby członek rodziny uniknął odpowiedzialności karnej i wyszedł z więzienia za kaucją, ale konieczne jest przekazanie sporej gotówki.

Starszy mężczyzna jednak nie dał wiary oszustowi. Nie dał ponieść się emocjom i zachował zdrowy rozsądek. Kontynuował rozmowę z przestępcą. Co więcej, akurat przebywał u niego fizjoterapeuta, który jest byłym zawodnikiem sztuk walki. Pomógł seniorowi uporać się z oszustami.

O sprawie informuje również portal epoznan.pl. „Senior od początku doskonale udawał, że niczego się nie domyśla i zgodnie z instrukcją złodzieja zostawił siatkę z „pieniędzmi” na wycieraczce. Kiedy przestępca pojawił się po swoją zdobycz, fizjoterapeuta wyskoczył z ukrycia, obalił i obezwładnił bandytę. W tej pozycji przytrzymał go aż do przyjazdu policji” – napisała czytelniczka portalu epoznan.pl.

Po 20 minutach na miejscu pojawił się patrol policji, którzy zatrzymał oszusta. Grozi mu teraz nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

