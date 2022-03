Brytyjskie Ministerstwo Obrony opublikowało nowy raport dotyczący rosyjskiej agresji na Ukrainę. Podkreślono w nim, że Rosja wciąż nie osiągnęła pierwotnych celów i musi zmieniać swoje podejście. Niestety, spowoduje to między innymi wzrost liczby ofiar wśród ludności cywilnej.

Rosjanie wciąż nie osiągneli na Ukrainie strategicznych celów. Nie udało im się zdobyć kluczowych miast, nie doszło także do okrążenia Kijowa. Im dłużej trwa wojna, tym bardziej nasilają się rosyjskie ataki wymierzone w ludność cywilną. Niestety, wiele wskazuje na to, że tragiczna tendencja będzie się nasilać.

Brytyjskie Ministerstwo Obrony w swoim raporcie zaznacza, że Kreml realizuje na Ukrainie strategię wyniszczenia. „Jak dotąd Kremlowi nie udało się osiągnąć swoich pierwotnych celów. Został zaskoczony skalą i zaciekłością ukraińskiego oporu. Rosja została zmuszona do zmiany podejścia operacyjnego i obecnie realizuje strategię wyniszczenia” – czytamy.

Niestety, będzie się to wiązało z większą liczbą ofiar wśród ludności cywilnej. „Będzie się to prawdopodobnie wiązało z masowym użyciem środków ostrzału, co spowoduje wzrost liczby ofiar wśród ludności cywilnej, zniszczenie ukraińskiej infrastruktury i nasilenie kryzysu humanitarnego. Putin wzmocnił swoją kontrolę nad rosyjskimi mediami krajowymi. Kreml stara się kontrolować narrację, odwracać uwagę od problemów operacyjnych i ukrywać przed Rosjanami wysoką liczbę rosyjskich ofiar śmiertelnych” – czytamy.

Żr.: Onet