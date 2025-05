Wicerzecznik PiS Mateusz Kurzejewski przekazał nowe informacje ws. debaty przed II turą wyborów prezydenckich. Jak wygląda sytuacja obecnie?

Za nami I tura wyborów prezydenckich. Zwyciężył ją Rafał Trzaskowski, jednak jego przewaga jest minimalna. W II turze wyborów kandydat Koalicji Obywatelskiej zmierzy się z popieranym przez Prawo i Sprawiedliwość Karolem Nawrockim.

Już podczas wieczoru wyborczego Nawrocki wezwał do organizacji debaty prezydenckiej przed II turą wyborów. Okazuje się, że sztaby wszczęły już w tej sprawie rozmowy i negocjacje, jednak – jak dotąd – nie wypracowano żadnego porozumienia.

– Dziś trwała dyskusja w TVP, co do formuły debaty. Nadal nie ma zgody na rozszerzenie kwestii prowadzących. Zarówno TV Republika jak i telewizja wPolsce24 zgłosiły akces do robienia tej debaty – powiedział wicerzecznik PiS Mateusz Kurzejewski.

Rozmowy mają być wznowione we wtorek 20 maja o godzinie 8:00. Debata przed II turą wyborów prezydenckich będzie organizowana, na ten moment, przez TVP, TVN24 oraz Polsat. Odbędzie się w środę o godzinie 20:00.

