Jerzy Owsiak skomentował zaskakujące wyniki I tury wyborów prezydenckich. Założyciel Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przede wszystkim wyraził zaniepokojenie frekwencją, która w jego ocenie okazała się zbyt niska. Według oficjalnych danych PKW, frekwencja wyniosła 67,31 proc. .

Owsiak skomentował wyniki wyborów. „Szanuję te wyniki, uzyskane w profesjonalnie przeprowadzonych głosowaniach, jutro jeszcze mogą nas zaskoczyć, ale jestem przerażony, że ponad 30 proc. Polaków nie wzięło udziału w wyborach” – mówił.

„Po tylu latach budowania Nowej Wolnorynkowej Polski nadal miliony rodaków nie chcą mieć żadnego wpływu na jej codzienność i bezpieczeństwo. A przecież zwłaszcza w tych wyborach każdy może mieć realny wpływ” – dodał Owsiak.

I na koniec, każdy z kandydatów zobrazował nam gigantyczną robotę wyborczą, jaką wykonał wraz ze swoim sztabem. Tysiące rozmów, setki spotkań, dzień w dzień. A sztab to także koledzy i koleżanki z ław sejmowych. No właśnie! Nie w pracy, tylko w trasie wyborczej. Nie da się tego zmienić? – czytamy we wpisie prezesa WOŚP.

Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się 1 czerwca.

Źr. o2.pl