Przemysław Wipler, poseł Konfederacji, zamieścił wpis w serwisie „X”. Nawiązał do zbliżającej się drugiej tury wyborów prezydenckich.

W pierwszej turze wyborów prezydenckich zwyciężył Rafał Trzaskowski. Jego przewaga nad drugim w zestawieniu Karolem Nawrocki jest jednak niewielka. Oznacza to, że wszystko rozstrzygnie się w drugiej turze wyborów prezydenckich.

Istotne będą głosy wyborców Sławomira Mentzena oraz m.in. Grzegorza Brauna. Nie wiadomo jednak, czy ci zdecydują się pójść na wybory i poprzeć kogokolwiek. Głos w tej sprawie zabrał Przemysław Wipler, poseł Konfederacji.

– Nadzieje, że wyborcy @SlawomirMentzen zostaną na drugą turę w domach są bardzo, bardzo płonne. Będzie Was bolało, będzie Was piekło! – napisał Wipler serwisie „X”. Z wpisu wynika, że są to złe wieści dla Rafała Trzaskowskiego, kandydata Koalicji Obywatelskiej.

Nadzieje, że wyborcy @SlawomirMentzen zostaną na drugą turę w domach są bardzo, bardzo płonne. Będzie Was bolało, będzie Was piekło! 😎🤣 — Przemysław Wipler (@Wipler1978) May 19, 2025

