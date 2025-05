Sławomir Mentzen poinformuje, kogo poprze w II turze wyborów prezydenckich? Tak wynika z wpisu, który polityk Konfederacji zamieścił w sieci.

Mentzen nie znalazł się w drugiej turze wyborów prezydenckich. Polityk uzyskał jednak niezły, trzeci rezultat i dziś to od głosów jego wyborców zależy, kto zostanie nowym Prezydentem RP. Kogo poprze więc lider Konfederacji?

Tego nie wiadomo. Mentzen zamieścił jednak dość enigmatyczny wpis w mediach społecznościowych, w którym zaprosił dziennikarzy na konferencję prasową. Ta ma się odbyć we wtorek 20 maja.

– Zapraszam na jutro na 12:00 na konferencję prasową w Sejmie. Powiem komu udzielę poparcia w drugiej turze wyborów – napisał Sławomir Mentzen w serwisie społecznościowym „X”.

Zapraszam na jutro na 12:00 na konferencję prasową w Sejmie.



Powiem komu udzielę poparcia w drugiej turze wyborów. — Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) May 19, 2025

Po dotychczasowych wypowiedziach Mentzena trudno spodziewać się jednak, że poprze on jednoznacznie któregokolwiek z kandydatów. Wiele wskazuje więc na to, że możemy mieć do czynienia z deklaracją Mentzena, zgodnie z którą podkreśli on, iż jego wyborcy mają wolną wolę i sami podejmą decyzję w tym zakresie.

