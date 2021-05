Benedykt XVI odpowiedział na list skierowany do niego z Niższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej. Emerytowany papież stwierdził w nim, że miło jest zobaczyć, iż „w Polsce kwitnie to, co w Niemczech więdnie”.

Niższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej wystosowało list do Benedykta XVI na początku marca. Miało to związek z imieninami papieża seniora, a także z jego 70. rocznicą święceń kapłańskich i jubileuszem 70-lecia seminarium.

Ojciec Święty otrzymał wraz z listem grafikę przypominającą czas, w którym wraz z bratem uczęszczał do Niższego Seminarium w Traunstein. „Patrzymy na Ciebie jako na wzór oddania życie Panu od młodych lat, ciesząc się, że uczęszczałeś do Niższego Seminarium w Traunstein, szkoły podobnej do naszej. Chcąc podkreślić naszą dumę z tego powodu, jeden z alumnów zaprojektował grafikę przypominającą o pięknym momencie Twojej przeszłości w niższym seminarium” – czytamy w liście, którego treść przytacza tygodnik „Niedziela”.

Jak się okazuje, Benedykt XVI postanowił odpowiedzieć na list. Zaznaczył w nim, że chciałby odwiedzić Archidiecezję Częstochowską, jednak nie pozwala mu na to stan zdrowia. „List z Waszego Seminarium, który podpisał Ksiądz Rektor wraz z dwoma Księżmi Prefektami i Dziekanem alumnów, wniósł wielką radość do mojego domu. Jak cudownie zobaczyć, że w Polsce kwitnie to, co w Niemczech więdnie” – napisał.

Źr.: Onet, Niedziela