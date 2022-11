Potwierdził się czarny scenariusz. Zdobywca Złotej Piłki i jeden z liderów reprezentacji Francji żegna się z Mundialem jeszcze przed jego oficjalnym rozpoczęciem. Karim Benzema opublikował w mediach społecznościowych komunikat, w którym wyjaśnił swoją decyzję.

Benzema, pomimo problemów zdrowotnych, do końca wierzył, że uda mu się wystąpić na Mistrzostwach Świata. Rozpoczął sobotnią sesję treningową wraz z resztą drużyny narodowej. Niestety, napastnik znów zgłosił kontuzję mięśniową. Zajęcia skończył wcześniej, niż inni zawodnicy.

Niebawem okazało się, że Benzema wraca do domu i nie wystąpi w żadnym meczu turnieju. To z pewnością bolesny cios dla Francuzów, którzy liczą na obronę tytułu mistrza świata. Zawodnik Realu Madryt wyjaśnił na Instagramie powody swojej decyzji.

Czytaj także: Infantino z kuriozalnym wystąpieniem w Katarze. „Europejczycy powinni przeprosić”

„Nigdy się nie poddałem, ale tego wieczora musiałem myśleć o drużynie. Powodem rezygnacji jest to, żeby oddać swoje miejsce komuś, kto pomoże naszej drużynie w tym, by były to piękne mistrzostwa świata. Dziękuję za wszystkie wspierające wiadomości” – napisał Benzema.

To już kolejne osłabienie francuskiej drużyny. Wcześniej kontuzje wyeliminowały z gry Paula Pogbę, N’Golo Kante, Christophera Nkunku, Presnela Kimpembe oraz Mike’a Maignana.

Źr. WP Sportowe Fakty