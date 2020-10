Była posłanka PiS Bernadeta Krynicka po raz kolejny wywołała skandal. Tym razem skomentowała wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Jej wpis w mediach społecznościowych spotkał się z falą krytyki.

Bernadeta Krynicka to była posłanka Prawa i Sprawiedliwości, która zasłynęła kontrowersyjnymi wypowiedziami. W 2016 roku na antenie Radia Nadzieja stwierdziła, że „człowiek, który donosi do obcego państwa, to jest zdrajca i powinien wisieć na stryczku”. Odpowiedziała również Joannie Senyszyn stwierdzając, że ruska swołocz nigdy nie przestanie obrażać polskich patriotów.

Była posłanka zasłynęła również zdjęciem z protestu osób niepełnosprawnych. Z charakterystycznym grymasem na twarzy odchodziła od grupy protestujących w Sejmie.

Teraz Krynicka postanowiła skomentować wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który zakazuje aborcji ze względu na ciężkie uszkodzenie płodu. Jej wpis wywołał ogromne kontrowersje. „Kobieta, która potrafi zabić dziecko we własnym łonie, na pewno jest w stanie patrzeć na jego naturalną śmierć” – napisała.

Czytaj także: Sensacyjne oświadczenie dziennikarza TVP. Powiedział na żywo, co myśli o orzeczeniu TK [WIDEO]

Źr.: Facebook/Bernadeta Krynicka