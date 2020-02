Brak oświetlenia i ograniczona widoczność na przejściach to poważne ryzyko dla pieszych na polskich drogach. Ochotnicza Straż Pożarna w Bartągu nie zamierza czekać bezczynnie na wypadki. Strażacy pochwalili się swoim pomysłem na poprawienie bezpieczeństwa. Internauci są zachwyceni.

Ograniczona widoczność na drogach to poważne zagrożenie dla pieszych. Zdają sobie z tego sprawę strażacy z OSP w Bartągu. Na swoim profilu na Facebooku poinformowali mieszkańców o ciekawej akcji.

„Od kilkunastu dni możecie zaobserwować wzdłuż ulicy Bartąskiej zaczepione na słupkach od znaków opaski odblaskowe. Są one tam umieszczane celowo przez naszych strażaków by poprawić widoczności przejść dla pieszych” – napisali. Piesi mogę bez trudu zdjąć opaskę i założyć ją na nogę, rękę, czy plecak. Tak niewiele trzeba, by znacznie poprawić naszą widoczność.

My ze swojej strony będziemy sukcesywnie uzupełniać ich braki licząc na Państwa zaangażowanie w tą akcję. Nie bójcie się korzystać z tego, bo to wszystko dla Naszego wspólnego dobra. Jeśli sami posiadacie takie opaski w nadmiarze lub znacie kogoś kto chętnie się nimi podzieli, zapraszamy do kontaktu przez FB.

Strażacy wymyślili akcję na rzecz bezpieczeństwa pieszych. Zachęcają innych

Akcja została pozytywnie przyjęta przez mieszkańców. Świadczą o tym znikające opaski ze słupów. Pod wpływem sukcesu strażacy postanowili zapoczątkować szerszą akcję – #BadzWidocznyChallenge.

„Zapraszamy wszystkie jednostki OSP do wzięcia udziału w naszej akcji. Zasady są proste – na przejściach dla pieszych w okolicy Waszych jednostek, zostawiacie opaski odblaskowe aby mogli z nich skorzystać wszyscy którzy ich potrzebują by być widoczni po zmroku! Jednostki biorące udział w wyzwaniu, wrzucają zdjęcia z akcji oznaczając je #BadzWidocznyChallenge” – informują strażacy.

W swoim wpisie zachęcają do udziału kolegów z okolicznych jednostek, a także Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Woj. Warmińsko-Mazurskiego. „Wszystkich chętnych do przekazania nam opasek odblaskowych, abyśmy mogli kontynuować akcję, prosimy o kontakt w wiadomości prywatnej!” – piszą strażacy.

Kto wie, może pomysł zrealizują również inne jednostki w Polsce. Gorąco zachęcamy!

Źródło: OSP w Bartągu