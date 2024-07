Białoruś oskarżyła Polskę o… wywołanie kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. Jednocześnie szef Sztabu Generalnego Białorusi Paweł Murawiejka zagroził użyciem broni nuklearnej „w przypadku zagrożenia suwerenności i niepodległości kraju”.

O groźbach Murawiejki informuje ukraiński portal „Pravda”, na który powołują się media w Polsce. Murawiejka wystąpił na antenie białoruskiej telewizji i zagroził użyciem broni nuklearnej „w przypadku zagrożenia suwerenności i niepodległości kraju”.

„Jednym z ostatecznych powodów i stwierdzeń, które służą jako środek odstraszający, jest powrót do naszego kraju broni jądrowej o charakterze niestrategicznym. Nauczyliśmy się, jak obchodzić się z tą bronią. Możemy jej używać pewnie. Możemy to zrobić. Możecie być pewni, że zrobimy to, jeśli suwerenność i niepodległość naszego kraju zostaną zagrożone” – mówił Murawiejka, co cytują media.

Media przypominają, że Białoruś nie posiada własnej broni jądrowej. Głowice miały się tam jednak znaleźć z inicjatywy Rosji, która zapowiedziała ich rozmieszenie w tym właśnie kraju. Taki ruch zapowiadał sam Putin, który powiedział, że Rosja wzoruje się w tej kwestii na Stanach Zjednoczonych. Amerykanie rozmieścili swoją broń nuklearną w niektórych państwach sojuszniczych.

