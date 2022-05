Joe Biden zabrał głos ws. zachowania Władimira Putina. – Próbuję ustalić, co możemy z tym zrobić – powiedział amerykański prezydent, którego cytuje Agencja Reuters.

Joe Biden wziął udział w imprezie w Maryland, gdzie zbierano środki dla Krajowego Komitetu Partii Demokratycznej. Amerykański prezydent, dopytywany przez dziennikarzy, postanowił skomentować wydarzenia, które rozgrywają się na Ukrainie. Biden odniósł się również do zachowania Władimira Putina.

Amerykański przywódca uważa, że Władimir Putin znalazł się obecnie w sytuacji bez wyjścia. Biden przyznaje jednak, że nie stanowi to dla niego powodu do radości, wręcz przeciwnie „martwi go to”. Polityk nie powiedział wprost, jednak zapewne chodzi o obawy, iż Rosja może eskalować swoje działania.

Biden przyznaje, że Putin nie może obecnie znaleźć sposoby na wycofanie się z wojny, która idzie nie po jego myśli. – Próbuję ustalić, co możemy z tym zrobić – oświadczył.

Rosjanie prowadzą obecnie ofensywę w Donbasie. Osiągają jednak niewielkie postępy. Wojska Władimira Putina każdego dnia się wykrwawiają, co z pewnością stanowi ogromny problem dla tamtejszych władz. Ukraińcy są natomiast nieustannie dozbrajani przez Zachód, dzięki czemu każdego dnia zwiększają swoje możliwości bojowe. Niedawno dowódca tamtejszej armii, Walerij Załużny, informował, że ukraińskie wojska przeszły do kontrataku w rejonie Charkowa.