Maciej Kopiec, polityk Lewicy, który niegdyś współtworzył Wiosnę, przedstawił bardzo krytyczne zdanie na temat jednego z liderów Lewicy. Robert Biedroń, bo o nim mowa, z pewnością nie mógł czuć się komfortowo słysząc takie słowa pod swoim adresem.

Kopiec w programie Agnieszki Gozdyry w Polsat News bardzo surowo ocenił Roberta Biedronia, który zdobył mandat w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego. „Pan Biedroń jest moralnym i politycznym zerem. Mam na to argumenty, to jest prawda, to nie jest prywatna ocena” – powiedział.

„Jest zerem moralnym dlatego, że działa wbrew temu co obiecuje – wyklucza przedstawicieli mniejszości etnicznych na przykład z list do europarlamentu” – mówił Kopiec.

Wskazał przy tym na Łukasza Kohuta, który ostatecznie wystartował z list Koalicji Obywatelskiej i uzyskał mandat. „Zrobił na Śląsku 40 tys. głosów lepszy wyniki niż Biedroń. To są głosy, które Lewica straciła w wyniku sabotażu list przez Biedronia” – twierdzi Kopiec.

Kopiec uważa również, że Biedroń to „zero polityczne”, bo „podporządkował całą partię z ogromną historią trzem osobom, które nie są skuteczne w polityce”.

Przeczytaj również:

Źr. Polsat News