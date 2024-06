Po wielu miesiącach spekulacji i oczekiwania, Donald Tusk ogłosił decyzję rządu w sprawie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Premier zapowiedział, że CPK powstanie, jednak ze zmianami. Dodał, że lotnisko na Okęciu czeka „pilna modernizacja”.

Tusk oświadczył, że zmianie ulegnie plan rozwoju połączeń kolejowych. Według nowych założeń nie będą się one przecinać w Baranowie. „W naszym projekcie koleje nie będą budowane od nowa, żeby się łączyć w Baranowie” – powiedział.

Zamiast tego rząd proponuje połączenia kolejami wszystkich dużych polskich miast. „Polska stanie się jednym wielkim megalopolis, zobaczymy to za kilka lat. W ten projekt będą włączone wszystkie duże miasta w Polsce. Sieć kolejowa, którą proponujemy, jesteśmy w fazie przygotowań i finansowania, to będą koleje, które łączą największe miasta ze stolicą i między sobą. Gęsta sieć będzie obsługiwała realne potoki pasażerów, a nie ideologiczne wymysły” – stwierdził Tusk.

Co z CPK?

Premier zapowiedział, że CPK powstanie, ale w innej formie. „Powstanie lotnisko w Baranowie (…) Te założenia muszą być realne. A pierwsze założenia były wyssane z palca. Był czołowy menadżer rolnictwa, który mówił, że będzie tam nawet 200 milionów pasażerów rocznie i pod to budowano koncepcję. Realna kwota pasażerów w Baranowie to 34 miliony pasażerów i taką skalę zbudujemy. Pierwsze samoloty powinny odlecieć z niego w 2032 r. To będzie najnowocześniejsze lotnisko w Europie” – powiedział.

Premier zapowiedział, że równolegle do CPK odbędzie się modernizacja regionalnych portów lotniczych. „Kilka lat temu przerwano prace modernizacyjne, musimy teraz jak najszybciej wrócić do modernizacji i usprawnienia lotniska na Okęciu. To samo dotyczy także Modlina i jego modernizacji” – mówił.

Tusk zapowiedział również rozwój PLL LOT. „Zależy mi, aby doświadczeni menedżerowie, pomogli, aby LOT stał się jedną z największych linii lotniczych. Choć tych gigantów nie dogoni. To oznacza konieczność uzupełnienia floty do ponad 130 samolotów do 2032 r.” – powiedział.

Przeczytaj również:

Źr. RMF FM; Polsat News