Pracownicy sklepu Biedronka w Warszawie nie wytrzymali. Wywiesili w nim jasny komunikat, który odnosi się do zachowania klientów.

Niedawno głośno było w mediach społecznościowych o nietypowym zachowaniu klientów dyskontów spożywczych. Doświadczyli go również pracownicy popularnej w naszym kraju sieci sklepów Biedronka.

O co chodzi? Ano o to, że niektórzy klienci, aby zapłacić mniej przy kasie, odrywają niektórym warzywom ogonki lub liście. Wtedy, po zważeniu już w momencie, gdy trzeba uiścić opłatę, cena za warzywo jest niższa.

Dość takiego zachowania mieli pracownicy jednej z warszawskich Biedronek. Sytuację, która miała miejsce w tamtym sklepie opisuje serwis internetowy wyborcza.biz.

Biedronka. Mieli dość zachowania klientów, wywiesili komunikat

Pracownicy sklepu prawdopodobnie nagminnie spotykali się z nietypowym zachowaniem klientów, którzy kupowali kalafiora. Wiele wskazuje na to, że ci regularnie odrywali od niego liście po to, by zapłacić za warzywo mniej.

Przedstawiciele dyskontu postanowili jasno i klarowanie wytłumaczyć, że nie tędy droga. W sklepie pojawił się wymowny komunikat skierowany do wszystkich, którzy odrywają od kalafiora liście, a następnie udają się z nim do kasy. – Bardzo prosimy nie odrywać liści z kalafiora. Towar jest sprzedawany na wagę, a nie na szt. Dziękuję – napisano w komunikacie udostępnionym w warszawskim sklepie.

Portal wyborcza.biz pisze również, że „sklepy rozpoczęły próby złapania za rękę próbujących zaoszczędzić parę gorszy klientów”. Wiele wskazuje więc na to, że podobnych komunikatów już niebawem zobaczymy więcej.

