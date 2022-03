Zaskakujące informacje niemieckiego dziennika „Bild”. Poinformował on, że samolot z Siergiejem Ławrowem, który leciał do Pekinu, zawrócił w połowie drogi. Rosyjski minister spraw zagranicznych wrócił do Moskwy.

Chińskie władze wciąż nie potępiły rosyjskiej agresji na Ukrainę i sprzeciwiły się nazwaniem jej „inwazją”. Jednocześnie Pekin zapewnia, że jest gotowy przekazać Ukrainie pomoc humanitarną i gospodarczą. Chiński minister spraw zagranicznych Wang Yi niedawno oświadczył, że chińsko-rosyjska przyjaźń jest „solidna jak skała”, ale media donoszą, że Chiny miały nie zgodzić się na przekazanie Rosji pomocy wojskowej. Nie brakuje ekspertów, którzy twierdzą, że Pekin może odegrać ważną rolę w zatrzymaniu rosyjskiej inwazji.

Tym bardziej zaskakująca wydaje się informacja „Bilda”. Niemiecki dziennik podaje, że samolot z Siergiejem Ławrowem na pokładzie, który leciał do Pekinu, w połowie drogi zawrócił. Ławrow pokonał 2,8 tys. kilometrów, by następnie zawrócić nad Nowosybirskiem i wrócić do Moskwy. Tam wylądował na lotnisku Wnukowo.

Na ten moment nie wiadomo, co było przyczyną nagłej zmiany planów szefa rosyjskiej dyplomacji.

Żr.: Bild