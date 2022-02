Bill Gates przewiduje, że po COVID-19 nastąpią kolejne pandemie. Co więcej, mogą być one znacznie gorsze w skutkach i trudniejsze do zwalczenia. Zdaniem szefa Microsoftu, już teraz powinniśmy zacząć się do nich przygotowywać.

Pandemia COVID-19 ogarnęła cały świat. Od dwóch lat praktycznie wszyscy ludzie żyją w jej cieniu. Wiele wskazuje na to, że nie jest to ostatnia tego typu choroba. Bill Gates przedstawił niedawno plan zakończenia obecnej pandemii, ale jednocześnie zapobieżenia kolejnej. Nie ma on bowiem wątpliwości, że po COVID-19 nadejdą kolejne pandemie, które mogą być znacznie gorsze. Będą one najprawdopodobniej dużo bardziej śmiertelne a na walkę z nimi stracimy więcej pieniędzy.

Szef Microsoftu komentował też niedawno aktualnie trwającą pandemię. Jego zdaniem, po Omikronie znajdziemy się w sytuacji, w której koronawirus zostanie z nami już na zawsze w postaci podobnej do sezonowej grypy. Jednocześnie już teraz powinniśmy się skupić na przygotowaniu do kolejnych pandemii.

Jednym z wyzwań ma być szeroki dostęp do szczepionek dla wszystkich. W przypadku COVID-19 trafiły one przede wszystkim do krajów rozwiniętych – wiele państw nie mogło sobie pozwolić na zakup odpowiedniej liczby preparatów. Zdaniem Billa Gatesa, właśnie z tego powodu kolejna pandemia może uderzyć najsilniej między innymi w Afrykę i temu należy zapobiec.

Żr.: Komputer Świat