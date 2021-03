Jan Błachowicz napisał w nocy z soboty na niedzielę wspaniałą kartę w historii MMA. Polak obronił mistrzowski pas UFC i to wygrywając z niekwestionowaną gwiazdą. Jego przeciwnikiem był bowiem niepokonany dotąd Israel Adesanya.

To był jego weekend. Jan Błachowicz po tym, jak kilka miesięcy temu zdobył mistrzowski pas UFC, teraz go obronił. A walczył ze zdecydowanym faworytem, ponieważ Israel Adesanya był do tej pory niepokonany.

Walka odbyła się na pełnym dystansie pięciu rund, a o jej werdykcie rozstrzygnęli sędziowie. I wygląda na to, że nie mieli oni wątpliwości, bowiem „Cieszyński Książę” zwyciężył i to dużą liczbą punktów.

Na poniedziałek Jan Błachowicz planował powrót do Polski, gdzie chciał spotkać się z kibicami. Okazało się to jednak niemożliwe. Wszystko, rzecz jasna, z powodu pandemii. „Dziękuję wszystkim za wielkie wsparcie. Energia dotarła. Miałem jutro wrócić, ale powrót się posypał. Niestety, obostrzenia związane z koronawirusem przechodzą same siebie. Szkoda gadać… Zobaczymy się przy innej okazji!” – napisał.

Jan Błachowicz

Jan Błachowicz urodził się 24 lutego 1983 roku w Cieszynie. W MMA zadebiutował w 2007 roku i chwilę później związał się z największą polską federacją – KSW. Pas mistrzowski w wadze półciężkiej zdobył tam w 2011 roku wygrywając z Kameruńczykiem Rameau Thierrym Sokoudjou. Następnie bronił pas w walce z Houstonem Alexandrem oraz Goranem Reljiciem.

Błachowicz postanowił opuścić KFC i spróbować swoich sił za oceanem. W swoim debiucie w UFC pokonal Szweda Ilira Latifiego. We wrześniu 2020 roku podczas gali w Abu Zabi pokonał Dominicka Reyesa i zdobył pas mistrzowski UFC w wadze półciężkiej. Teraz obronił pas pokonując Nigeryjczyka Israela Adesanayę.

Dziękuję wszystkim za wielkie wsparcie. Energia dotarła 👊



Miałem jutro wrócić, ale powrót się posypał. Niestety, obostrzenia związane z koronawirusem przechodzą same siebie. Szkoda gadać…😡 Zobaczymy się przy innej okazji! #LegendaryPolishPower 🇵🇱 @UFCEurope pic.twitter.com/KmJ5d6QniH — Jan Blachowicz (@JanBlachowicz) March 7, 2021

