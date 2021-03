Trwa mecz Anglia – Polska. Kibice Biało-Czerwonych mogli być zdziwieni widząc klęczących piłkarzy reprezentacji naszych rywali. To wyraz poparcia dla ruchu Black Lives Matter. Jak zachowali się Polacy?

W angielskiej Premier League zawodnicy klękają przed meczem, wyrażając w ten sposób solidarność z ruchem Black Lives Matter sprzeciwiającym się dyskryminacji wobec ciemnoskórych. Zachowanie to przejęła także reprezentacja Anglii oraz niektórzy jej boiskowi rywale. Czy nasi reprezentanci powinni zdobyć się na gest solidarności z ruchem antyrasistowskim?

Zdecydowanym przeciwnikiem tego typu zachowań jest Zbigniew Boniek. – Jestem absolutnie przeciwko takim akcjom – powiedział prezes PZPN w rozmowie z serwisem sport.pl. – To jest bowiem populizm, bo za tym nic nie idzie. Piłkarze czasem klękną, a jakby się niektórych z nich spytać, dlaczego klęczą, to nawet by nie wiedzieli – dodał.

Anglicy klękają w solidarności z Black Lives Matter. Polacy wykonali inny gest, nawiązując do „wariantu czeskiego”

Dyskusja trwała w mediach przez kilka dni, jednak do momentu rozpoczęcia spotkania polscy kibice nie mogli mieć pewności, jak zachowają się reprezentanci.

Przed gwizdkiem sędziego rozpoczynającym spotkanie gospodarze tradycyjnie uklękli. Natomiast reprezentanci Polski wykonali inny gest. Na zbliżeniach widać, jak piłkarze wskazują palcem znaczek „respect” umieszczony na koszulkach. Tym samym, zdecydowaliśmy się na tzw. wariant czeski. O co chodzi?

Przed wtorkowym starciem z Walią nasi sąsiedzi zdecydowali, że nie będą klękać. Decyzja była spowodowana konfliktem, który miał miejsce podczas meczu Slavia Praga z Ranges FC (2:0). Pomocnik drugiej drużyny Glen Kamara oskarżył obrońcę Slavii Ondreja Kudelę, że nazwał go „pie….ną małpą”.

Przed meczem z Walią czeski piłkarz wskazał palcem napis „respect” (szacunek), zamiast klękać. Czeska federacja wyjaśniła, że reprezentacja przyjmuje neutralne stanowisko ws. Black Lives Matter. W ramach sprzeciwu wobec rasizmu i innych form dyskryminacji piłkarze wskazują na napis „UEFA Respect”, nawiązującej do kampanii o tej samej nazwie.