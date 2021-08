Mariusz Błaszczak w bardzo mocnych słowach zapowiedział szybkie wprowadzenie nowych przepisów. Szef MON poinformował, że niebawem resort zakaże noszenia mundurów wojskowych osobom, które określił mianem… „antyszczepionkowych terrorystów”.

W piątek Mariusz Błaszczak bardzo dosadnie odniósł się do treści przygotowywanego przez jego resort rozporządzenia. Minister obrony narodowej zapowiedział, że przedstawiciele stowarzyszeń sprzeciwiających się szczepieniom przeciw Covid-19 nie będą mogli nosić mundurów Wojska Polskiego. Padły bardzo mocne słowa.

Czytaj także: Ziobro: „Obecność Polski w UE nie za wszelką cenę”

„Antyszczepionkowi terroryści nie mogą udawać żołnierzy Wojska Polskiego” – napisał Błaszczak na Twitterze nie przebierając w słowach. „Zakończyliśmy prace nad przepisami, które jednoznacznie zakażą noszenia mundurów przez tego rodzaju grupy i wprowadzą sankcje. Stosowne rozporządzenie kierujemy do uzgodnień międzyresortowych” – zapowiedział.

Antyszczepionkowi terroryści nie mogą udawać żołnierzy Wojska Polskiego. Zakończyliśmy prace nad przepisami, które jednoznacznie zakażą noszenia mundurów przez tego rodzaju grupy i wprowadzą sankcje. Stosowne rozporządzenie kierujemy do uzgodnień międzyresortowych. — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) August 6, 2021

Chodzi o niedawne doniesienia „GW”, o tym, że członkowie stowarzyszeń sprzeciwiających się obostrzeniom związanym z pandemią, a także szczepieniom, występują w umundurowaniu Wojska Polskiego. Okazuje się, że z tego powodu wielu uważa ich za żołnierzy Wojska Polskiego.

Temat próbował politycznie wykorzystać Donald Tusk, który zasugerował, że może chodzić o… dywersję zagraniczną. „Jarosławie, wyjdź do ludzi i powiedz, co jako wicepremier odpowiedzialny za bezpieczeństwo masz zamiar z tym zrobić. Nikt z nas nie ma pewności, czy nie jest to dywersja, której źródła są poza granicami Polski. To wcale nie jest wykluczone” – mówił lider Platformy Obywatelskiej.

Czytaj także: Tusk przepisał majątek na żonę? Ujawnili jego wartość!

Źr. twitter; Polsat News