W połowie kwietnia Joe Biden ogłosił, że wojska amerykańskie opuszczą Afganistan do 11 września bieżącego roku. Szef polskiego MON Mariusz Błaszczak na antenie Polsat News usłyszał pytanie, czy podobnie postąpią wojska polskie przebywające w Afganistanie. Minister nie pozostawił wątpliwości.

Na antenie padło pytanie, czy także polskie wojska opuszczą Afganistan do 11 wrześnie 2021 r. Błaszczak odpowiedział jednoznacznie. „Tak. Plany są skoordynowane. W myśl zasady, że razem weszliśmy do Afganistanu, razem przystosowywaliśmy nasze wojsko do sytuacji i razem z Afganistanu wychodzimy” – powiedział.

Polsat News zwraca uwagę, że decyzję o zakończeniu misji Resolute Support i wycofaniu sojuszniczych wojsk ogłosiła Rada Północnoatlantycka. To organ decyzyjny NATO złożony z ministrów spraw zagranicznych i obrony państw członkowskich.

Błaszczak: „W obronności mamy kontynuację procesów”

Błaszczak zapewnił, że pod nową administracją USA kontynuują wcześniejsze procesy związane z współpracą wojskową. „Prezydent Stanów Zjednoczonych kontaktował się z panem prezydentem RP Andrzejem Dudą na zasadzie listowej. Przekazywano te informacje w jedną i w drugą stronę, więc konsultacje są” – zapewnił.

„Mogę powiedzieć za swoją dziedzinę, a więc jeżeli chodzi o obronność, że mamy kontynuację procesów, które zostały rozpoczęte można powiedzieć wprost za czasów prezydenta Baracka Obamy. Joe Biden był wówczas wiceprezydentem, dzisiaj jest prezydentem Stanów Zjednoczonych” – powiedział Błaszczak.

Źr. Polsat News