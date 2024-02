Jakub Błaszczykowski na antenie Polsat News szczerze opowiedział o relacjach, jakie łączą go z Robertem Lewandowski. W mediach aż huczało o plotkach ws. ich nieporozumień. Teraz były piłkarz przyznaje, że obecnie sytuacja uległa zmianie.

Błaszczykowski nie zamierzał ukrywać, że dawniej nie układało się między zawodnikami najlepiej. Jednak to już przeszłość. „Nasze relacje od pewnego czasu się nie zmieniły. Jeśli miałbym ocenić, to w pewnym momencie swoich karier nasze ego nie pozwoliło nam na dojście do pewnych wniosków, do których doszliśmy teraz. Każdy z nas na tę sytuację patrzy teraz inaczej” – powiedział.

Były reprezentant Polski zauważył, że wychowanie sportowców polega na wprowadzaniu ciągłej rywalizacji. Gdy każdy chce być tym najlepszym, później nierzadko przekłada się to również na życie prywatne. „Trzeba być trochę egoistą, ale musi to być wyważone” – przyznaje Błaszczykowski.

Prowadzący rozmowę Bogdan Rymanowski zapytał również, jak zawodnik radził sobie z hejtem. „Początek zawsze jest najcięższy, bo człowiek bierze wszystko do siebie. To jest moment, gdy trzeba zrozumieć, że to nie ma wpływu na to, co się robi. Należy odciąć się od tego wszystkiego i koncentrować tylko na piłce” – odpowiedział Błaszczykowski.

Co zaskakujące, były kapitan polskiej reprezentacji stwierdził, że obecnie odczuwa… przesyt piłką nożną. Podejrzewa jednak, że zacznie mu tego brakować. „Obecnie skupiam się bardziej na rodzinie i na tym, czego nie byłem w stanie zrobić, gdy grałem” – powiedział.

Przeczytaj również:

Źr. Polsat News