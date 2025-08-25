Cenisz sobie wygodę i lubisz robić zakupy przez Internet? Stawiasz na szybkość, prostotę oraz najwyższy poziom bezpieczeństwa? Świetnie, bo oznacza to, że jesteś świadomym, wymagającym konsumentem. A co, jeśli do tego dołożymy możliwość zapłaty w późniejszym terminie? Poznaj BLIK Płacę Później – sposób na zakupy idealne. Sprawdź, jak to działa i dlaczego warto z niego skorzystać! BLIK Płacę Później – nowoczesne rozwiązanie dla wymagających

BLIK Płacę Później to nowoczesna i bezpieczna forma płatności, która łączy wygodę zakupów online z możliwością odroczenia zapłaty. Dzięki niej kupujesz od razu, a płacisz wtedy, gdy Ci wygodnie – nawet do 30 dni po dokonaniu transakcji. To rozwiązanie typu BNPL („buy now, pay later”), które daje Ci pełną kontrolę nad budżetem i dodatkowy komfort finansowy. Limit? Nawet do 4000 zł – idealnie, gdy chcesz zrealizować większe zakupy bez czekania. BLIK Płacę Później – gdzie jest „haczyk”?

Nie ma! Po prostu. Nie znajdziesz tu kruczków prawnych zapisanych małym drukiem. BLIK Płacę Później to płatność odroczona a nie tradycyjny kredyt gotówkowy czy pożyczka poza bankowa. Usługa jest całkowicie darmowa – nie zawiera żadnych dodatkowych kosztów, jak odsetki czy prowizja. Oczywiście musisz pamiętać o terminowej spłacie zobowiązania. Dopiero gdy przekroczysz termin spłaty, od zaległej kwoty zostaną naliczone odsetki. Ich wysokość stanowi maksymalną wysokość odsetek za opóźnienie obliczonych zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Warto zatem dbać o terminowe regulowanie należności.

Jak kupować z BLIK Płacę Później?

Korzystanie z płatności odroczonej BLIK Płacę Później jest bardzo wygodne, szybkie i proste. Dowiedz się krok po kroku, jak to zrobić.

Dodaj produkt do koszyka

BLIK Płacę Później cały czas poszerza swoją ofertę, dlatego już teraz możesz z jego pomocą kupować w swoich ulubionych sklepach. Do wyboru masz mnóstwo znanych i lubianych marek, takich jak m.in. Reserved, Cropp, Hebe, Castorama czy Jysk. Wybierz potrzebny towar i – tak jak zawsze – dodaj go do koszyka.

Ustaw BLIK Płacę Później jako metodę płatności

Po umieszczeniu produktów w koszyku przejdź do płatności i wybierz BLIK Płacę Później jako metodę płatności. Następnie wpisz kod BLIK i przejdź do aktywacji usługi w aplikacji swojego banku. Usługa BLIK Płacę Później dostępna jest w Banku Millenium i VELO Bank.

Dokończ transakcję i korzystaj z zakupów!

Cały proces jest niezwykle intuicyjny, dlatego z powodzeniem przez niego przejdziesz, nawet jeśli na co dzień nie korzystasz z zakupów online. Po dokończeniu płatności możesz cieszyć się nabytymi dobrami i 30-dniowym okresem spłaty!

Korzyści z BLIK Płacę Później

BLIK Płacę Później niesie za sobą znacznie więcej korzyści niż tylko możliwość odroczenia płatności. Dzięki temu, że nie musisz od razu regulować płatności za niezbędne towary, zyskujesz przede wszystkim komfort, poczucie bezpieczeństwa i niezależności finansowej. Fakt ten nabiera szczególnego znaczenia w sytuacjach nagłych, nieprzewidzianych wydatków, związanych np. z awarią sprzętów gospodarstwa domowego. Nowoczesny sposób finansowania, jakim jest BLIK Płacę Później, pozwala ponadto kupować rozważnie, bo daje czas na sprawdzenie nabytych towarów i zastanowienie się, czy rzeczywiście są niezbędne. To także ochrona środków w sytuacjach, gdy zakup nie spełnia oczekiwań np. pod względem jakości, jest niezgodny z opisem, uszkodzony etc. Wówczas możesz zwrócić zakupione dobra (na warunkach ustalonych przez sklep) i nie musisz oczekiwać na zwrot środków, które w przypadku standardowych zakupów byłyby tymczasowo „zamrożone”.

Wiesz już, czym jest usługa BLIK Płacę Później i jak z niej korzystać. To wyjątkowo nowoczesne i komfortowe rozwiązanie, które wychodzi naprzeciw współczesnym, wymagającym konsumentom. Zadbaj o swój budżet domowy i uczyń swoje zakupy jeszcze przyjemniejszymi – gdy raz spróbujesz, nie będziesz chciał zrezygnować z tej formy finansowania!

Artykuł sponsorowany