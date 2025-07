Jeszcze kilka lat temu szybka płatność oznaczała np. przelewy w bankowości internetowej z wpisywaniem wielu danych odbiorcy przelewu. Dziś wystarczy kilkanaście sekund, 6-cyfrowy kod i aplikacja bankowa. BLIK, bo o nim mowa, to rozwiązanie, które zmienił sposób, w jaki płacimy oraz wypłacamy i przelewamy pieniądze. Jeśli jeszcze nie korzystasz z tej metody, poznaj 4 rzeczy, które warto o niej wiedzieć.

1. Wypłaty BLIK – gotówka zawsze pod ręką, nawet bez portfela

Wyobraź sobie sytuację: jesteś na mieście, nie masz przy sobie portfela, a potrzebujesz gotówki. Z BLIKIEM to nie problem. Wystarczy, że wejdziesz do aplikacji bankowej (np. aplikacji Banku Pekao S.A. – PeoPay), wygenerujesz kod i… gotowe. Wypłaty BLIK działają w większości bankomatów.

Zastanawiasz się, jak wypłacić pieniądze BLIKIEM? Tak to wygląda krok po kroku:

na ekranie bankomatu wybierasz opcję „Wypłata BLIK”,

w aplikacji generujesz sześciocyfrowy kod i wpisujesz go na bankomacie,

potwierdzasz operację PIN-em lub odciskiem palca.





To prostsze niż szukanie karty w torebce czy portfelu. Nie musisz też znać żadnych danych – kod BLIK załatwia sprawę. Co ważne, wypłaty BLIK działają błyskawicznie i bez dodatkowych opłat.

2. Przelewy na numer telefonu – szybciej się nie da

Wysyłanie pieniędzy znajomym nigdy nie było łatwiejsze. Zamiast wpisywać numer konta i sprawdzać go trzy razy, wystarczy numer telefonu. W aplikacji bankowej wybierasz opcję przelewu na telefon i gotowe.





Jak przelać pieniądze BLIKIEM? Całość trwa dosłownie chwilę! Wpisujesz numer telefonu odbiorcy, kwotę i potwierdzasz operację. Nie musisz znać numeru konta – system zadba o to, by pieniądze trafiły na właściwy rachunek. Przelew dociera najczęściej w kilka sekund, nawet jeśli korzystacie z różnych banków.





A jak przelewać pieniądze BLIKIEM w aplikacji PeoPay? Wystarczy kliknąć „Przelew na telefon” i podać numer odbiorcy. BLIK świetnie sprawdza się też w sytuacjach awaryjnych, np. gdy ktoś zapomni portfela, a trzeba zapłacić za obiad czy taksówkę.

3. Wpłaty gotówki? Z BLIKIEM to możliwe

BLIK to nie tylko płatności i przelewy. Możesz wpłacać gotówkę na swoje konto – i to bez użycia karty. Wystarczy skorzystać z wpłatomatu z funkcją BLIK. To świetne rozwiązanie, jeśli masz przy sobie gotówkę, ale nie nosisz portfela z kartą.

Wpłata BLIKIEM działa podobnie jak wypłata:

wybierasz na ekranie „Wpłata BLIK”,

w aplikacji generujesz kod i zatwierdzasz operację,

wkładasz gotówkę i… po sprawie.





Dzięki temu doładujesz swoje konto w kilka chwil, bez konieczności noszenia karty czy wizyty w placówce. Wpłata BLIKIEM działa również w wybranych bankomatach sieci Euronet i PlanetCash, więc bez problemu znajdziesz odpowiednie urządzenie w okolicy.

4. Bezpieczeństwo i limity – to warto wiedzieć

Z BLIKIEM wszystko działa szybko, ale też bezpiecznie. Każdy kod ma ograniczony czas ważności (zwykle 2 minuty) i działa tylko do jednej transakcji. To oznacza, że nawet jeśli ktoś podejrzy Twój kod, nic z nim nie zrobi bez potwierdzenia w aplikacji.





Warto też znać pojęcie limit BLIK, szczególnie dla przelewów na telefon. Domyślnie większość banków ustawia limit dzienny w okolicach 1 000–zł, a limit jednorazowego przelewu na ok. 500 zł. Limitami płatności BLIK np. kodami w sklepie stacjonarnym lub limitami wypłat gotówki możesz łatwo zarządzać – w aplikacji PeoPay znajdziesz taką opcję w zakładce „Bezpieczeństwo” lub „Limity”. Limit BLIK to dobre rozwiązanie, jeśli często płacisz większe kwoty.

BLIK to więcej niż tylko szybkie płatności

Dlaczego warto zainteresować się BLIKIEM? Bo to po prostu wygodne. Nie potrzebujesz karty, portfela, ani nawet numeru konta odbiorcy. Wszystko robisz z poziomu telefonu. Co więcej:

możesz płacić w internecie bez podawania danych karty – wystarczy kod BLIK,

błyskawicznie przelejesz pieniądze na numer telefonu bez opłat,

wypłacisz lub wpłacisz gotówkę bez fizycznej karty.





Coraz więcej osób korzysta z tego rozwiązania – tylko w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2025 r. Polacy zrealizowali 665 milionów transakcji BLIK*. To pokazuje, że system spełnia oczekiwania użytkowników.

Na koniec – jak zacząć?

Jak przelać pieniądze BLIKIEM w Banku Pekao S.A.? Jeśli masz konto, wystarczy, że pobierzesz aplikację PeoPay, zalogujesz się i aktywujesz usługę BLIK. Zrobisz to dosłownie w kilka minut. A potem możesz już przetestować, jak przelewać pieniądze BLIKIEM w praktyce.



Artykuł sponsorowany