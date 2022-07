Szefowie dyplomacji Stanów Zjednoczonych i Rosji rozmawiali po raz pierwszy od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Antony Blinken ocenił, że jego rozmowa z Siergiejem Ławrowem była „szczera i bezpośrednia”. Dotyczyła nie tylko wojny na Ukrainie czy eksportu tamtejszego zboża, ale też między innymi wymiany jeńców.

Jako „szczerą i bezpośrednią” rozmowę z Siergiejem Ławrowem ocenił amerykański sekretarz stanu Antony Blinken. Szef amerykańskiej dyplomacji rozmawiał ze swoim rosyjskim odpowiednikiem po raz pierwszy od momentu wybuchu wojny na Ukrainie. Jak podaje Reuters, jednym z tematów była kwestia wymiany jeńców pomiędzy Rosją i USA.

Powrót do „cichej dyplomacji” w tej sprawie miał zasugerować Siergiej Ławrow. Stany Zjednoczone miały w tym tygodniu złożyć Rosji ofertę wymiany jeńców. Chodzi o uwolnienie obywateli USA – Paula Whelana i koszykarki Britney Griner. „Rozmawiałem dzisiaj z Siergiejem Ławrowem, naciskając go, by przyjął propozycję w sprawie uwolnienia obywateli USA” – przekazał Blinken. Nieoficjalnie mówi się, że w ramach porozumienia Waszyngton byłby skłonny wymienić Wiktora Bouta, rosyjskiego handlarza bronią, który odsiaduje 25-letni wyrok pozbawienia wolności właśnie w USA.

Blinken: „Świat tego nie uzna”

Antony Blinken zaapelował też podczas rozmowy o przestrzeganie porozumienia w sprawie eksportu ukraińskiego zboża. „Oprócz poruszenia kwestii uwolnienia obywateli USA przekazałem Ławrowowi, że świat oczekuje, że Rosja wypełni swoje zobowiązania w związku z porozumieniem odblokowującym eksport zboża i nawozów z Ukrainy drogą morską” – mówił. Ławrow w odpowiedzi miał przekonywać, że to amerykańskie sankcje skomplikowały sytuację żywnościową na świecie.

Szef rosyjskiej dyplomacji miał stwierdzić podczas rozmowy, że Rosja osiągnie cele swojej „specjalnej operacji wojskowej”, a zachodnie dostawy broni jedynie przeciągną konflikt. Z kolei Blinen miał ostrzec swojego rozmówcę, że „świat nie uzna” rosyjskiej aneksji dalszych terytoriów Ukrainy i to Rosja poniesie znaczące koszty.

Źr.: Interia