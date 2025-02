Bloomberg podaje najnowsze informacje ws. negocjacji na linii USA-Rosja. Wskazano, kiedy dojdzie do bezpośredniego spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem.

Obecnie w Arabii Saudyjskiej rozpoczęły się wstępne negocjacje pomiędzy przedstawicielami USA i Rosji. Chodzi o wypracowanie gruntu pod bezpośrednie spotkanie Donalda Trumpa i Władimira Putina. Chodzi rzecz jasna o o wypracowanie rozwiązań pokojowych w związku z trwającą na Ukrainie wojną, w której Rosja jest agresorem.

Agencja Bloomberg podaje, że udało się ustalić termin rozmów na linii Trump-Putin. Do spotkania – według dziennikarzy wspomnianego medium – miałoby dojść na początku przyszłego tygodnia. Znana jest też lokalizacja – chodzi o Rijad, stolicę Arabii Saudyjskiej.

Emocje studzą jednak Rosjanie. W mediach pojawiła się wypowiedź doradcy Kremla, który publicznie stwierdził, że spotkanie w przyszłym tygodniu jest raczej „mało prawdopodobne”.

A Trump-Putin meeting could take place in Saudi Arabia as soon as next week, with delegations from both countries potentially finalizing the details today — Bloomberg pic.twitter.com/5nF1B37o7g