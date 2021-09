W sieci pojawiło się nagranie ukazujące, że w Poznaniu toczyła się bójka z udziałem ratownika medycznego. Media informują, że agresywna kobieta rzuciła szklaną butelką w ratownika. Doszło do szarpaniny także z udziałem innych osób. Sprawą zajmują się policyjni śledczy.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego zapowiedziała, że dokładnie wyjaśni okoliczności zajścia – informuje Polsat News. Bójka z udziałem ratownika rozegrała się na ulicy Podgórnej w Poznaniu w nocy z soboty na niedzielę.

Bójka z udziałem ratownika medycznego została uwieczniona na krótkim nagraniu. Widzimy na nim agresywną kobietę atakującą ratownika. Ten odpycha ją na tyle mocno, że uderza ona o witrynę sklepową. Później dochodzi jeszcze do krótkiego starcia z innym agresywnym mężczyzną. Po wszystkim ratownik oddala się w kierunku karetki.

Polsat News podaje, że z nieoficjalnych informacji wynika, że na miejsce tego zdarzenia, jeszcze przed zajściem ratownicy, wzywali policję. Mieli zaalarmować służby po tym, jak po przyjeździe do osoby leżącej na chodniku, zastali grupę agresywnych osób.

Śledczy wyjaśniają, czy to ratownik stał się ofiarą ataku. Jeśli to się potwierdzi, to napastnicy odpowiedzą za atak na funkcjonariusza.

