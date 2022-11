Sezon jesienno-zimowy i pogarszające się warunki atmosferyczne to wyzwanie nie tylko dla naszej skóry, ale również dla naszego organizmu. O obniżenie odporności i infekcję nietrudno. Tym razem przyglądamy się tabletkom na ból gardła. Kiedy warto je stosować? Jakie składniki się w nich znajdują? Odpowiedzi na wszystkie pytania zawarliśmy poniżej. Zachęcamy do lektury!

Ból gardła – skąd się bierze i kiedy należy z nim walczyć?

Jedną z najczęstszych dolegliwości – tuż obok bólu głowy i bólu brzucha – jest właśnie ból gardła. Najczęściej odpowiadają za to wirusy, nawet w około 80-90 procent przypadków. Zdecydowanie rzadziej zaś bakterie czy choroby zakaźne, jak na przykład różyczka, grypa i ospa wietrzna. Bólowi gardła często towarzyszy katar, zatkany nos, kaszel oraz zaczerwienione oczy. Jeśli jest dodatkowo wysoka gorączka, wówczas mamy do czynienia z bakteryjnym zapaleniem gardła. To jeszcze nie wszystko, bo ból może być też wynikiem nadmiernego obciążania głosu oraz przebywania w dymie papierosowym i w pomieszczeniach, gdzie jest bardzo suche powietrze.

Jako że do najczęstszych przyczyn bólu gardła zaliczamy przeziębienie, to warto zadbać o swoją odporność. Wystarczy jeść zbilansowane posiłki, wysypiać się, wprowadzić choćby umiarkowaną aktywność fizyczną, regularnie wietrzyć mieszkanie, a w razie potrzeby włączać nawilżacz powietrza. Do tego jeszcze pijmy dużo płynów i w sezonie jesienno-zimowym nośmy szalik. Gdy zaś poczujemy, że coś nas zaczyna drapać w gardle, reagujmy od razu – biorąc którąś z tabletek na gardło, co szerzej omówimy poniżej, i stosując dodatkowo domowe sposoby.

Tabletki na gardło – jak działają i co zawierają?

W aptekach, na przykład w Nowa Farmacja, dostaniemy najróżniejsze tabletki na gardło do ssania bez recepty. Wyglądem przypominają one duże, kolorowe cukierki, z czego niektóre z nich mogą przyjmować również dzieci (przed podaniem należy oczywiście dokładnie zapoznać się z zaleceniami producenta). Zadaniem tabletek na gardło jest miejscowe znieczulenie chorego obszaru, ale również odkażenie go i nawilżenie. Odpowiednio dawkowane pastylki pomogą uporać się z bólem i stanem zapalnym.

Za skuteczność tabletek na gardło odpowiadają zawarte w nich substancje czynne. Najpopularniejsze z nich to: alkohol dichlorobenzylowy i amylometakrezol, chlorek cetylopirydyny, benzydamina, salicylan choliny, chlorchinaldol, flurbiprofen, chlolheksydyna, ambroksol, lidokaina oraz porost islandzki.

To jeszcze nie wszystko, bo poza tymi substancjami mamy również kilka pomocniczych. Mowa między innymi o miodzie, mentolu, witaminie C, maltinolu, kwasie winowym oraz aromatach owocowych.

Domowe sposoby na ból gardła

Na koniec mamy jeszcze kilka wskazówek dotyczących tego, jak domowymi sposobami poradzić sobie z nieprzyjemnym drapaniem w gardle. Dobrze sprawdzają się między innymi: płukanki z wody i soli kuchennej, z szałwii, rumianku, lipy, a także inhalacje z tradycyjnej soli fizjologicznej. Do picia zalecane jest zaś ciepłe mleko z miodem i z czosnkiem. Przyda się również odstawienie silnych przypraw i ostrych posiłków. Dobrze jest też zadbać o otoczenie – optymalną temperaturę, ogrzewanie szyi (na przykład szalikiem lub apaszką) oraz nawilżanie powietrza. To ostatnie jest bardzo ważne, bo suche powietrze podrażnia gardło, potęgując tym samym odczuwany dyskomfort i ból.

Podsumowując, ból gardła to nic przyjemnego. Warto szybko reagować, by nie dopuścić do większej infekcji. Polecamy stosowanie zarówno tabletek na gardło, jak i wyżej opisanych domowych sposobów. Skoncentrowane działanie bez wątpienia przyniesie ulgę. Trzymamy kciuki!

