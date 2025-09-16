Karol Nawrocki po spotkaniu z prezydentem Francji zabrał głos na temat reparacji od Niemiec. Przedstawił ciekawe stanowisko.

– Jestem zwolennikiem wypłacenia przez Niemcy Polsce reparacji – powiedział Nawrocki po spotkaniu z prezydentem Francji. Jeszcze wcześniej spotkał się natomiast z prezydentem Niemiec.

Nawrocki przedstawił również ciekawy pomysł na formę wypłacenia reparacji przez Niemcy. – Sugerowałem, że moglibyśmy zmierzać w kierunku finansowania polskiego przemysłu zbrojeniowego, możliwości militarnych – oznajmił i dodał, że mógłby to być początek całego i długiego procesu.

– Co z jednej strony byłoby początkiem pewnego z całą pewnością długiego procesu. To nie jest jeszcze gotowa recepta, ale to jest propozycja, że Niemcy mogłyby zacząć spłacać reparacje, budując siłę polskiego wojska – podkreślił. – Jednocześnie wzmacniając to, na czym nam wszystkim zależy, czyli wschodnią flankę NATO, która jest rejonem granicznym toczącej się obecnie wojny – dodał.

Nawrocki przyznał również, że dyskusja o reparacjach i on za taką ją uważa. – Po tych dwóch spotkaniach w Berlinie odnoszę też głębokie wrażenie i to chcę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że jeśli w Polsce nastąpiłaby synergia poglądów politycznych i wszystkich środowisk politycznych na tę kwestię, byłaby jedność Polaków w wypełnianiu naszych zobowiązań wobec kwestii reparacji, to zakładam, że byłyby one możliwe w dialogu z Niemcami do osiągnięcia. Więc o taką jedność dla wszystkich środowisk politycznych, wszystkich środowisk parlamentarnych apeluję – powiedział.

Przeczytaj również: