Szymon Hołownia traci kolejnego ważnego polityka. Tym razem z partią Polska 2050 żegna się biznesmen z Lublina Jacek Bury. W ostatnim czasie stał na czele struktur w województwie lubelskim.

Jacek Bury poinformował o swojej decyzji za pośrednictwem mediów społecznościowych. „Przez ostatnie 5 lat angażowałem się w projekt Polska 2050 Szymona Hołowni. Niestety nie wszystkie marzenia się spełniają” – czytamy na profilu byłego senatora.

„Polityczna rzeczywistość okazała się dla mnie kolejnym bolesnym doświadczeniem. Z czasem widać jak naturalna współpraca i budowanie przyszłości jest przykrywane przez napięcia i różnice, które utrudniają wspólne działanie. Przez całą obecność w projekcie z pełnym zaangażowaniem uczestniczyłem w wielu inicjatywach, inwestując swój czas, energię i środki finansowe, aby idee, w które wierzę, mogły dotrzeć do jak najszerszego grona” – pisze Bury w mediach społecznościowych.

„Tym trudniej jest mi pogodzić się z tym, że kierunek, który przyjęto, coraz bardziej oddala się od wartości, które są dla mnie najważniejsze. To już nie jest droga, którą chcę iść – nie mogę firmować swoim nazwiskiem takich działań. Dlatego z dniem 16 września 2025 roku odchodzę z partii Polska 2050 Szymona Hołowni” – informuje Bury.

Polityk nie wyklucza jednak dalszej działalności politycznej. „Wierzę, że odpowiedzialność wobec obywateli wymaga czegoś więcej – odwagi, wizji i prawdziwej wspólnoty. Moje zobowiązanie wobec Polski budowanej na wartościach pozostaje niezmienne – i z tymi, którzy podzielają tę wizję, będę działał dalej” – napisał Bury.

To nie pierwszy znany polityk, którego traci Szymon Hołownia. Wcześniej Polskę 2050 opuściła Izabela Bodnar, a także Tomasz Zimoch.

Źr. facebook