Na drodze S12 w kierunku Radomia na Lubelszczyźnie doszło do dachowania samochodu osobowego. Kobieta kierująca Hondą najprawdopodobniej zasnęła za kierownicą, straciła panowanie na pojazdem, zjechała z drogi i dachowała. 30-letnia mieszkanka powiatu olkuskiego trafiła do szpitala.

Do zdarzenia doszło dzisiaj rano, tuż po godzinie 7. Z ustaleń policjantów ruchu drogowego wynika, że kobieta kierująca Hondą, jadąc z Lublina w kierunku Radomia drogą S12, na wysokości miejscowości Zarzecze straciła panowanie nad pojazdem, samochód zjechał z drogi i dachował.

Kierującej, 30-letniej mieszkance powiatu olkuskiego udało się samodzielnie opuścić pojazd. Została przetransportowana do szpitala.

Wstępne ustalenia wskazują na to, że 30-latka zasnęła za kierownicą i w konsekwencji utraciła panowanie nad pojazdem i zjechała do rowu. Ruch w miejscu zdarzenia odbywa się normalnie.

Policjanci apelują do kierowców nie tylko o ostrożność na drodze, ale także racjonalną ocenę swoich możliwości. W sytuacji gdy jesteśmy zmęczeni, tracimy koncentrację i wtedy bardzo łatwo o wypadek. Dlatego widząc, że nasza uwaga spada, jesteśmy senni, zmęczeni – zjedźmy na parking, zróbmy przerwę i dopiero wtedy kontynuujmy jazdę.

Źr. Policja